Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : Räuber verletzt Frau und bedroht Verfolger mit Messer

Mönchengladbach Der Mann hatte zwei Handys gestohlen und flüchtete damit. Dabei stieß er eine Mitarbeiterin des Geschäfts um, die sich ihm in den Weg stellte. Einen Angestellten, der ihn verfolgte, bedrohte der Räuber mit einem Messer.

Beim Raub von zwei Smartphones aus einem Geschäft an der Hindenburgstraße hat ein Mann am Montag gegen 14.25 Uhr eine 22-jährige Frau leicht verletzt und einen 30-Jährigen mit einem Messer bedroht. Laut Polizei nahm der Täter die beiden Handys aus einer Verkaufsauslage und stieß bei seiner Flucht aus dem Geschäft eine 22-jährige Mitarbeiterin beiseite, die sich ihm in den Weg stellte. Ein 30-jähriger Mitarbeiter des Geschäfts, der die Tat ebenfalls bemerkt hatte, eilte ihm nach. Als er versuchte, den Täter festzuhalten, zückte dieser ein Messer und bedrohte ihn damit. Daraufhin ließ der 30-Jährige ihn los.