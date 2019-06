Mehr Details zum Raubüberfall in Mönchengladbach : Räuber schlagen und treten Goldschmied und Kunden

Mönchengladbach Die Polizei spricht von einem brutalem Vorgehen. Die Täter ließen die verletzten Opfer gefesselt zurück und flüchteten mit ihrer Beute in einem Auto mit ausländischem Kennzeichen.

Die Polizei hat am Montag mehr Details zu dem Juwelierüberfall an der Bolksbuscher Straße bekannt gegeben. Nach den Schilderungen der Opfer sollen die Räuber äußerst brutal vorgegangen sein. Sie verletzten den Geschäftsinhaber, eine Angestellte und einen Kunden. Alle standen anschließend unter Schock und wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Goldschmied hatte so schwere Verletzungen erlitten, dass er stationär behandelt werden muss.