Mönchengladbach: Räuber nach bewaffnetem Überfall in U-Haft

Räuber nach bewaffnetem Überfall in U-Haft

Mönchengladbach Der Mann wurde bei seiner Flucht aus dem Kiosk in Holt von einem Autofahrer verfolgt. Auch zwei dunkelhäutige Frauen versuchten, den Täter aufzuhalten. An einem Discounter wurde er schließlich geschnappt.

Dank des beherzten Eingreifens vieler Zeugen hat die Polizei am Dienstag einen Räuber festgenommen. Der Mann hatte gegen 20 Uhr einen Kiosk an der Ecke Hehnerholt/ An der Holter Heide überfallen. Als die Eingangstüre klingelte und die Betreiberin des Kiosk daraufhin den Verkaufsraum betrat, sah sie sich einem Maskierten gegenüber, der sie mit einer Pistole bedrohte und aufforderte, die Kasse zu öffnen. Als der Kioskbetreiber hinzukam, wurde auch er bedroht und mehrmals zum Öffnen der Kasse aufgefordert. Als er nicht reagierte, vielmehr auf den Räuber zuging, flüchtete dieser. Beim Verlassen des Kiosks wurde der maskierte Räuber von einem Autofahrer verfolgt.