Dreister Trickdieb in Mönchengladbach : Räuber nötigt Seniorin – „Geben Sie mir Geld, dann bin ich wieder weg“

Mönchengladbach Der Mann gab sich als Handwerker aus und verließ trotz Aufforderung ihre Wohnung nicht. Die Geschädigte kann den Täter aber gut beschreiben. Die Polizei fragt: Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Ein besonders dreister Trickdieb hat sich am Montag bei einer Seniorin als Handwerker ausgegeben und dann ihre Wohnung durchsucht. Dabei war er besonders rabiat: Der Fremde in Arbeitskleidung hatte kurz nach 18 Uhr an der Wohnungstür der 86-Jährigen an der Hoemenstraße geklingelt. Er sagte, er müsse die Wasseruhren prüfen, trat ein und wies die Seniorin an, ihm zu folgen. Nach Angaben der Frau scheuchte er sie regelrecht durch die Wohnung. Als sie plötzlich einen wertvollen Ring vermisste, der zuvor auf einem Regal gelegen hatte, sprach die Seniorin den Mann darauf an. Der Fremde entgegnete dreist: „Geben Sie mir Geld, dann bin ich wieder weg.“ Anschließend ging er mit der 86-Jährigen in deren Schlafzimmer, schloss die Zimmertür und forderte die Frau auf, sich auf das Bett zu setzen. Dann durchsuchte er den Nachttischschrank und drückte die Seniorin dabei mit dem anderen Arm fest aufs Bett, dass sie nicht aufstehen konnte. Obwohl die Frau den Mann aufforderte, ihre Wohnung zu verlassen, durchsuchte er noch einen Schrank und stahl weitere wertvolle Ringe und Modeschmuck.