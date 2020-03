Bei Spaziergang überfallen : Räuber bedroht Mann mit Messer und stiehlt Rucksack

Mönchengladbach Ein 37-Jähriger ist am Freitag beim Spaziergang überfallen worden. Der Dieb erbeutete unter anderem den Autoschlüssel, mit dem er vermutlich auch das Fahrzeug stahl.

Ein 37-jähriger Mann ist am Freitag gegen 15.30 Uhr während eines Spaziergangs beraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, ging der Mann zu Fuß auf einem Stichweg zu einer Brücke zwischen Pescher Straße und Lürriper Straße. Dort sprach ihn ein Mann an und fragte nach Wechselgeld. Als der 37-Jährige seinen Rucksack vom Rücken nahm, zog der Unbekannte ein Messer und verlangte den Rucksack. Er flüchtete mit dem Gepäck über die Grünfläche in Richtung Karl-Kämpf-Allee.