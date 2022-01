In Mönchengladbach : Radfahrerin nach Kollision mit Auto schwer verletzt

In Mönchengladbach

An der Einmündung Bachstraße/ Morr ist es am Montag, 3. Januar, gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 78-jährigen Autofahrer und einer 52-jährigen Fahrradfahrerin gekommen, wobei die Frau schwer verletzt wurde. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.