Unfall mit abbiegendem Auto in Mönchengladbach : Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Unfall mit abbiegendem Auto in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ein 56-jähriger Radfahrer kollidierte mit einem abbiegenden Auto und wurde dabei schwer verletzt.

Ein 56-jähriger Fahrradfahrer ist am Montag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mönchengladbacher wurde von einem abbiegenden Auto erfasst, wie die Polizei mitteilt. Der Unfall ereignete sich gegen 8.40 Uhr an der Kreuzung Viktoriastraße und Rheydter Straße. Der verletzte Fahrradfahrer wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.