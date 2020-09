Rettungshubschrauber-Einsatz in Mönchengladbach

Ein Hubschrauber flog den Schwerverletzten in die Klinik. Foto: Theo Tizu/Theo Titz

Mönchengladbach Der 62-Jährige wurde in eine Spezialklinik nach Köln geflogen. Für die Dauer des Einsatzes kam es in Lürrip zu Verkehrsbehinderungen im Straßen- und Busverkehr.

(RP) Ein 62-jähriger Radfahrer ist am Dienstagabend auf der Kreuzung Lürriper Straße/Neusser Straße bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Laut Polizei stieß eine Mercedes-Fahrerin (39) mit dem entgegenkommenden Radfahrer zusammen, als sie von der Neusser Straße nach links in die Lürriper Straße abbiegen wollte. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.