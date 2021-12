Unfall in Mönchengladbach : Lkw schleift beim Abbiegen Radfahrer mit – Biker nur leicht verletzt

Mönchengladbach Bei einem gefährlichen Abbiegeunfall erlitt ein 19-Jähriger nur leichte Verletzungen, obwohl er mehrere Meter über den Boden geschoben wurde.

Der Zwischenfall ereignete sich am Dienstag, 7. Dezmeber, gegen 11.20 Uhr. Der 19-Jährige befuhr nach Angaben der Polizei die Waldnieler Straße auf dem Fahrradweg von Gladbach kommend nach Venn. An der Kreuzung Rudolfstraße wollte der Radler geradeaus weiterfahren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 39-Jähriger mit einem Lkw ebenfalls die Waldnieler Straße in Richtung Venn. An der Kreuzung bog der Fahrer nach rechts ab und erfasste im Abbiegevorgang den neben dem 18-Tonner befindlichen, geradeaus fahrenden Radfahrer. Der 19-Jährige stürzte und wurde durch den Lkw etwa 18 Meter über den Boden geschoben, bis der Fahrer den Lastwagen stoppte.