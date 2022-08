Entlaufene Tiere in Mönchengladbach : Polizisten fangen Pferde am Flughafen ein

Polizisten konnten die Pferde beruhigen,. Foto: Polizei MG

Mönchengladbach Mit drei Streifenwagen und einem Kradfahrer rückten die Beamten am Mittwochmorgen aus. Für sie war es ein ungewöhnlicher Einsatz, aber nicht der erste dieser Art.

Entlaufene Tiere haben am Mittwochmorgen die Polizei schon früh in Atem gehalten. Gegen 7.30 Uhr war bei der Leitstelle die Meldung eingegangen, dass sich an der Krefelder Straße herrenlose Pferde befinden. Ein Passant hatte die Tiere entdeckt.

Ein Kradfahrer und drei Streifenwagenteams machten sich auf den Weg und konnten die Tiere problemlos am Flughafengelände auf einer Wiese einfangen. Unterdessen benachrichtigte die Leitstelle unverzüglich das Flughafenbüro über die eventuell bald eintreffenden „vierbeinigen Passagiere“, damit dort die Tore geschlossen werden und die Pferde nicht auf die Landebahn laufen konnten.

Nach etwa einer Stunde konnten die Tiere ihrer Besitzerin wohl behalten übergeben werden. „Die Pferde haben sich ganz ruhig verhalten“, sagte eine Polizeisprecherin. Offensichtlich waren die drei Vierbeiner von einem nur wenige Kilometer entfernten Reitstall in Willich ausgebüxt. Glücklich nahm die Besitzerin ihre Tiere in Empfang und brachte sie zurück in den Stall.

Die Polizei nahm den frühen ungewöhnlichen Einsatz mit Humor: „Ob tatsächlich Reiselust oder eine Bewerbung bei der Trabrennbahn Hintergrund des Ausflugs der Pferde waren, konnte bislang nicht ermittelt werden“, teilte sie später mit und buchte den Fall unter „Da steht ein Pferd auf der Straße“ ab. In diesem Fall waren es drei.

Schon häufiger musste die Mönchengladbacher Polizei ausrücken, um entlaufene Vierbeiner einzufangen. Legendär ist der tierische Einsatz am Pfingstsonntag 2015, von dem es sogar ein Video gab. Damals waren Fohlen ausgebüxt, die nur äußerst schwer zu bändigen waren. Sie liefen über die Düsseldorfer Straße, die Hauptstraße, dann weiter zur Nordstraße, zur Odenkirchener und Giesenkirchener Straße. Zum Glück war an diesem Tag wenig Verkehr. Aber ein paar Außenspiegel mussten dran glauben, als die Pferde panisch an Autos vorbeirannten. Auch eine Polizistin, die versucht hatte, die Tiere zu beruhigen wurde leicht verletzt. Als die Pferde sich der A 46 näherten, war die Sorge groß. Neben acht Streifenwagen wurde auch noch ein Hubschrauber eingesetzt. Schließlich gelang es, die Tiere in Giesenkirchen auf eine Weide zu treiben.

Höchstleistungen mussten Bundespolizistinnen auch 2017 bringen. Die Beamtinnen hatten gerade eine Runde mit ihren Diensthunden auf dem Mönchengladbacher Flughafen gedreht, als sich ihnen eine Ponyherde in den Weg stellte. Während eine Polizistin den wahrscheinlich mutwillig zerschnittenen Zaun der Ponywiese reparierte, sprintete die andere den Tieren vier Kilometer hinterher. Das tat sie in gefühlter persönlicher Bestzeit, denn die Ponys liefen auf eine Schnellstraße zu. Auch in diesem Fall verlief alles glimpflich.

Dass es ohne beherztes Einschreiten auch anders gehen kann, zeigte sich 2010. Da war es zu einem tragischen Unfall auf der Bahnstrecke zwischen Mönchengladbach und Düsseldorf gekommen. 50 Meter entfernt vom Haltepunkt Mönchengladbach-Lürrip wurden zwei Ponys vom Regionalexpress erfasst. Den Zusammenstoß mit dem Zug überlebten beide Tiere nicht. Die Ponys waren aus dem Winterquartier eines Zirkus an der Breitenbachstraße entwichen.

(gap)