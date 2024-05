Polizeieinsatz am Königskarree Mann in Mönchengladbach niedergestochen

Es ist das sechste bekanntgewordene Tötungsdelikt in Mönchengladbach allein in diesem Jahr. In allen Fällen wurden Mordkommissionen eingesetzt. Am 8. Januar warf ein 26-Jähriger auf einem landwirtschaftlichen Hof in Hehn einen brennenden Gegenstand auf einen 45-Jährigen, der dadurch schwer verletzt wurde. Am 9. Januar war vor dem Küchenfenster einer Wohnung an der Straße An den Hüren, in der sich eine 31-jährige Frau, ein 27-jähriger Mann und ein achtjähriger Junge aufhielten, ein Feuer entfacht worden. Die Polizei geht von schwerer vorsätzlicher Brandstiftung aus. Am 31. Januar war es gegen 23.50 Uhr im Tunnel an der Heinrich-Sturm-Straße zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen, bei dem ein 33-Jähriger Stichverletzungen erlitt. Alle Tatverdächtigen wurden gefasst, jedes Mal waren den Taten persönliche Streitigkeiten vorausgegangen.