Polizeieinsatz am Königskarree Mann in Mönchengladbach niedergestochen

In folgenden drei Fällen liegen die Hintergründe dagegen noch völlig im Dunkeln: In Wickrath hat am 20. April ein Unbekannter in Begleitung einer weiteren Person gezielt auf ein parkendes Auto geschossen, in dem ein Mann saß. Der wurde glücklicherweise nicht verletzt. Am 13. April hatte sich ein 28-Jähriger mit einer Stichverletzung zur Bundespolizei-Wache am Europaplatz geschleppt. Wo der Mann die Verletzungen erlitten hatte, welche Angaben er auf der Wache machte, darüber gab die Polizei bisher keine Auskünfte. Das Gleiche gilt für diesen, von der Staatsanwaltschaft Kostenpflichtiger Inhalt als „Mord“ eingestuften Fall: Am 19. April hatte ein Autofahrer an der Breitenbachstraße am helllichten Tag einen 33-jährigen Fußgänger absichtlich überfahren und tödlich verletzt. Es folgten eine abenteuerliche Flucht und aufwendige Fahndung. Am Ende wurden zwei Tatverdächtige (19 und 21 Jahre) an der Stadtgrenze zu Korschenbroich festgenommen. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Motive? Unklar.