Bei Routinekontrollen : Polizei zieht neun berauschte Fahrer aus dem Verkehr

Mönchengladbach Zwei Fahrer stehen außerdem im Verdacht, dass sie ohne Führerschein unterwegs waren. Einer entpuppte sich als Tatverdächtiger für einen Einbruch.

Als Polizisten am Sonntag um 3.20 Uhr einen Autofahrer (23) auf der Viersener Straße anhielten, kam ihnen schon beim Herantreten ans Fahrzeug Cannabisgeruch entgegen gewabert. Auch bei ihm verlief ein Vortest positiv. Auf der Gartenstraße hielten Beamte um 0.55 Uhr in der Nacht zu Montag den Fahrer (37) eines Transporters an. Da der Wert des Alkoholvortests eine absolute Fahruntüchtigkeit bescheinigte, stellten die Beamten den Führerschein sicher. Auf der Aachener Straße trafen Polizisten auf einen niederländischen Autofahrer (41), der bei der Kontrolle um 1.45 Uhr benommen wirkte und nach dem Aussteigen schwankte. Der Drogenvortest verlief zweifach positiv. Gegen 3 Uhr hielten Beamte einen Motorroller-Fahrer (39) an. Auch er stand unter Alkoholeinfluss und hatte nach eigenen Angaben Drogen konsumiert. Außerdem stellte sich heraus, dass er Tatverdächtiger eines Einbruches ist.