Einsatz Mönchengladbach : 17-Jährige flüchten mit Auto vor Polizei durch Neuwerk

Vor dem Tor dieses Autohauses gegenüber dem Polizeipräsidium an der Krefelder Straße endete die Flucht. Foto: Sascha Rixkens

Neuwerk Drei 17-Jährige flohen rasend vor der Polizei. Nahe des Polizeipräsidiums war die Fahrt zu Ende. Beim Versuch, über ein Firmengelände zu entkommen, wurden die Jugendlichen vor einem geschlossenen Tor geschnappt.

Eine spektakuläre Verfolgungsjagd haben sich am Samstag in Neuwerk drei 17-Jährige mit der Polizei geliefert. Die rasante Fahrt führte unter anderem über die Dünner Straße und endete für die Jugendlichen vor einem Firmentor gegenüber des Polizeipräsidiums. Dorthin ging es anschließend für das Trio.

An der Krefelder Straße, ausgerechnet gegenüber des Polizeipräsidiums, war die Verfolgungsfahrt vorbei: Der 17-jährige Fahrer bog in die Einfahrt eines Autohauses ein, um über das Gelände zu fahren, stand aber vor einem verschlossenen Firmentor. Die Polizisten hatten den Peugeot mit ihrem Streifenwagen hinten blockiert. Während die zwei Mitfahrer im Auto sitzen blieben, sprang der junge Fahrer heraus und versuchte noch, zu Fuß zu entkommen. Doch auch da kam er nicht weit. Nach einer kurzen Verfolgung fassten die Beamten ihn. Der junge Mann hatte zwar eine Fahrerlaubnis, allerdings für begleitetes Fahren, so der Polizeisprecher.