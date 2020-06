Festnahme in Mönchengladbach-Odenkirchen : Polizei überwältigt bewaffneten Randalierer

Mönchengladbach Der Tobende konnte nur mit Pfefferspray überwältigt werden. Der offenbar psychisch kranke Mann wurde vom Ordnungsamt der Stadt in eine Klinik eingewiesen

Die Polizei hat am Sonntagabend einen bewaffneten Randalierer mit Pfefferspray überwältigt und in Gewahrsam genommen. Bei der Leitstelle war gegen 21 Uhr die Mitteilung eingegangen, dass ein Mann auf der Dohrer Straße herumtoben würde. Als die alarmierten Beamten am Einsatzort eintrafen, bemerkten sie, dass der 24-jährige Unruhestifter ein Messer in der Hand hatte. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten die Beamten ihn auf, die Waffe niederzulegen. Weil der Mann dieser Forderung auch nach langem Zureden nicht nachkam, setzten die Polizisten schließlich Pfefferspray ein und überwältigten den 24-Jährigen. Der offenbar psychisch kranke Mann wurde vom Ordnungsamt der Stadt in ein Fachkrankenhaus eingewiesen, so die Polizei.