Verfolgungsjagd in Mönchengladbach Polizei überrascht Geldautomatensprenger

Mindestens zwei noch unbekannte Täter haben am Samstagmorgen, 14. Oktober, versucht, einen Geldautomaten in einer Bankfiliale am Santanderplatz in Mönchengladbach zu sprengen. Als währenddessen zufällig ein Streifenwagen an der Bank vorbeifuhr, ergriffen sie die Flucht. Das teilte die Polizei am Samstag mit.