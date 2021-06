Unfall auf Rheydter Straße in Mönchengladbach : Zeugensuche nach schwerem Unfall mit Kindern

Mönchengladbach Nach dem Unfall auf der Rheydter Straße, bei dem ein Auto zwei Mädchen auf einem Zebrastreifen erfasste und schwer verletzte, suchen Ermittler nach der Unfallursache. Zu hohe Geschwindigkeit des Pkws scheidet nach erster Einschätzung der Polizei wohl aus.

Die Polizei hat weitere Details zum schweren Kostenpflichtiger Inhalt Unfall auf der Rheydter Straße am Montagabend bekanntgegeben. Zwei Mädchen im Alter von fünf und zwölf Jahren waren dabei schwer verletzt worden, als sie auf einem Zebrastreifen in Höhe eines Supermarktes von einem Auto angefahren und einige Meter mitgeschleift wurden. Das fünfjährige Mädchen schwebte kurzzeitig sogar in Lebensgefahr.

Wie die Polizei weiter berichtet, waren beide Mädchen hell gekleidet und die Sicht vom Parkplatz in beide Richtungen soll frei gewesen sein. Das Fahrzeug wurde im Anschluss sichergestellt, Unfallermittler werden nun ein Gutachten erstellen. Es soll dabei überprüft werden, ob an dem Auto etwaige technische Mängel vorlagen. Wie die Polizei bereits gestern unserer Redaktion mitteilte, gab es vor Ort keine Hinweise auf eine mögliche Fahruntüchtigkeit des Fahrers.

Auf Nachfrage erklärte eine Sprecherin, dass der Fußgängerübergang an der Rheydter Straße zum Supermarkt zuletzt keine auffällige Unfallstelle gewesen sei. In den vergangenen 36 Monaten sei dort nur ein Auffahrunfall verzeichnet worden, der aus dem Juli 2018 datiert. Anwohner vor Ort sehen die Stelle hingegen durchaus als gefährlich an. „Es bräuchte am besten eine Ampel, da die Autofahrer die Zeichen nicht registrieren“, sagte eine Passantin am Dienstag.