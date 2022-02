Zeugensuche in Mönchengladbach : Versuchter Raub in der Innenstadt

Mönchengladbach Ein Trio soll an der Hindenburgstraße einen Mann attackiert und sein Handy gefordert haben. Sie flüchteten ohne Beute. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Unbekannte haben bereits am vergangenen Freitag einen 24-Jährigen an der Hindenburgstraße angegriffen und versucht, ihn auszurauben. Das teilte die Polizei erst am Montag mit. Demnach ging der 24-Jährige gegen 13.15 Uhr über die Hindenburgstraße in Richtung Goebenstraße, als ihm im Bereich des Vitus-Centers drei Männer entgegenkamen und sein Handy forderten. Als er ablehnte, wurde er von einem der Männer körperlich angegangen. Kurz darauf ließ der Täter aber von ihm ab und die Gruppe entfernte sich zu Fuß in Richtung Busbahnhof. Der 24-Jährige blieb unverletzt.