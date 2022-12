Zeugensuche in Mönchengladbach 20-Jähriger in Rheydter Innenstadt beraubt

In der Rheydter Innenstadt ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Raub gekommen. Opfer wurde ein 20 Jahre alter Mann aus Mönchengladbach, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann war zunächst von einer unbekannten Person angesprochen und dann von einem Trio unter Anwendung von Gewalt beraubt worden.