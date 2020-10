15-Jährige Leonie Aylin : Vermisstes Mädchen könnte in Mönchengladbach sein

Vermisstes Mädchen könnte in Mönchengladbach sein

Mönchengladbach Die Polizei Köln sucht die als vermisst gemeldete Leonie Aylin (15) aus Köln. Die Jugendliche wird seit Mittwoch, 30. September, vermisst. Zuletzt ist sie in der Nacht auf Donnerstag im Kölner Hauptbahnhof von einer Kamera aufgezeichnet worden.

Zu diesem Zeitpunkt war sie in Begleitung eines noch unbekannten Mannes. Nach bisherigen Ermittlungen soll die 15-Jährige in eine Regionalbahn in Richtung Mönchengladbach eingestiegen sein, teilt die Polizei mit. Seitdem fehle von Leonie Aylin jede Spur. Sie könnte sich sowohl im Raum Köln/Bonn, als auch im Bereich Mönchengladbach aufhalten.