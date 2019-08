Mordkommission sucht verschwundenen Obdachlosen : Polizei sucht erneut nach Leiche im Bresgespark in Mönchengladbach

Mönchengladbach Starke Polizeikräfte und Leichenspürhunde sind seit Montagmorgen im Bresgespark unterwegs. Sie suchen wieder nach einer Leiche eines 48-jährigen Mannes, die dort abgelegt worden sein soll. Nach ihr wurde bereits am 19. Juli gesucht. Doch ohne Erfolg.

Polizeikräfte und Leichenspürhunde durchkämmen zurzeit den Bresgespark in Mönchengladbach. Gesucht wird weiterhin die Leiche eines 48-Jährigen, den die Polizei dem Obdachlosen-Milieu zuordnet. Der Mann war im Oktober 2018 plötzlich verschwunden. Zumindest wurde er zu diesem Zeitpunkt zum letzten Mal in der Stadt gesehen. Gesucht hat niemand nach ihm. Denn er hätte sich ja auch einen anderen Ort für seinen Verbleib aussuchen können. Doch dann tauchte am 13. Juli plötzlich eine Person bei der Polizei auf, die berichtete, dass der 48-Jährige gewaltsam in einer Wohnung in Rheydt zu Tode gekommen sein soll. Die Leiche sei dann im Bresgespark abgelegt worden.