Vor dem Europa-League-Spiel : Polizei stoppt gewaltbereite Problemfans aus Italien

Mönchengladbach Zeugen hatten eine große Gruppe schwarz gekleideter und vermummter Männer gemeldet. Bei ihrer Kontrolle wurden Pyrotechnik und Metallstangen gefunden.

59 schwarz gekleidete und vermummte Männer haben Donnerstag vor dem Europa-League-Fußballspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem AS Rom für einen Polizeieinsatz gesorgt. Aufmerksame Zeugen hatten die Gruppe gegen 17.20 Uhr an der Watelerstraße gesehen und den Notruf gewählt. Kräfte der alarmierten Einsatzhundertschaft trafen tatsächlich auf die Personengruppe. Wie die Polizei mitteilte, waren die italienischen Problemfans wahrscheinlich mit dem Flugzeug nach Belgien gereist und hatten sich dort Mietwagen für die Weiterreise nach Mönchengladbach genommen.

Beim Europa-League-Spiel bei AS Rom hatten die Fans von Borussia Mönchengladbach vor dem Anpfiff dagegen so viel Pyrotechnik gezündet, dass dem Verein nun eine Geldstrafe der Uefa droht. Nach dem Spiel hatte es harsche Kritik an den italienischen Ordnungshütern gegeben.