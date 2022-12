Verkehr in Mönchengladbach Polizei stoppt betrunkene Autofahrer

Später am Abend, gegen 22.35 Uhr, hielten Polizisten auf dem Willicher Damm ein Auto an, das zunächst in einem Kreisverkehr die Verkehrsinsel streifte und auch bei der Weiterfahrt augenscheinlich unsicher geführt wurde. Der Fahrer sprach langsam und undeutlich und hatte nach dem Aussteigen Probleme, das Gleichgewicht zu halten. Nach Angaben der Polizei musste er sich am Auto festhalten. Auch hier brachte ein freiwilliger Alkoholvortest ein Ergebnis oberhalb der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit. Dem Fahrer entnahm ein Arzt ebenfalls eine Blutprobe, sein Führerschein blieb bei den Polizisten.