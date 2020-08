Verkehrskontrollen in Mönchengladbach : Polizei stoppt mehr berauschte Fahrer

Mönchengladbach Einem Autofahrer, der unter Drogen unterwegs war, reichte es nicht, einmal erwischt zu werden. Die Polizei stoppte ihn gut 24 Stunden später ein zweites Mal. Und wieder wurde er positiv getestet.

Bei Kontrollen am vergangenen Wochenende haben Polizisten mehrere Fahrer gestoppt, die alkoholisiert oder durch Drogen berauscht am Steuer saßen. Einer von ihnen habe sich als besonders unbelehrbar erwiesen, so die Polizei, denn: Er fiel gleich zweimal auf und das mit einem Sammelsurium an Verkehrsstraftaten. Der 42-jährige Mönchengladbacher war in der Nacht zum Samstag um 0.30 Uhr angehalten worden, weil er verbotswidrig am Alten Markt unterwegs war. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hat. Damit aber nicht genug: Das Kennzeichen war auf ein anderes Auto zugelassen, der Audi, in dem er unterwegs war, war hingegen gar nicht zugelassen. Die Beamten stellten außerdem technische Veränderungen am Wagen fest. Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab einen geringen Wert, der Drogenvortest verlief positiv. Dem 42-Jährigen wurden zwei Blutproben entnommen. Außerdem wurde ihm verboten, weiterhin Kraftfahrzeuge zu steuern.