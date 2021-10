Unfälle in Mönchengladbach : Betrunkener rast durch Innenstadt

Unfälle in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der 23-jährige Fahrer überholte auf der Bismarckstraße einen Polizisten mit über Tempo 100 und flüchtete nach Unfällen. Doch das war noch nicht alles.

Die halsbrecherische Trunkenheitsfahrt eines 23-Jährigen mit hohem Tempo durch die Gladbacher Innenstadt ist am frühen Sonntagmorgen mit vier demolierten Autos und einem Strafverfahren für den Fahrer geendet. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit seinem Daimler mit geschätzt mehr als 100 Kilometern pro Stunde durch die Stadt gerast. Dabei überholte er gegen 5.45 Uhr einen Polizisten, der privat auf der Bismarckstraße unterwegs war. Der Beamte meldete den Raser der Leitstelle der Polizei, die die Fahndung begann.

Von der Bismarckstraße bog der Daimler sehr zügig in die Regentenstraße ab und verunfallte dabei mit zwei geparkten Autos. Diese wurden dadurch stark beschädigt, dennoch flüchtete der Fahrer weiter in die Lützowstraße. Dort verunfallte er erneut und beschädigte ein weiteres geparktes Auto. Der Daimler stand, ebenfalls stark beschädigt, in der Nähe.