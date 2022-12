Verfolgung durch Mönchengladbach Polizei stellt Autofahrer nach Flucht

Einer Polizeistreife fiel gegen 1.30 Uhr der silberne Peugeot an der Aachener Straße auf. Die Beamten entschlossen sich dazu, den Fahrer anzuhalten und zu kontrollieren. Auf die Anhaltesignale reagierte der Mann allerdings nicht. Stattdessen beschleunigte er das Fahrzeug und bog in die Barbarossastraße ab. Die Polizisten nahmen mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf. An der Windthorststraße touchierte der Fahrer dann einen dort geparkten Wagen und schob diesen auf ein weiteres Auto. Daraufhin öffnete der Mann noch im Rollvorgang des Autos die Fahrertür und setzte seine Flucht zu Fuß in Richtung Waldhausener Straße fort. Der Wagen rollte weiter gegen die Anhängerkupplung eines weiteren geparkten Autos.