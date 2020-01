Betrugsfall : Mönchengladbacher Polizei schnappt „Liebes-Betrüger“

Mönchengladbach Ein 47-jähriger Mann hatte sich im Internet an eine Frau herangemacht, um an ihr Vermögen zu kommen. Geschnappt wurde er bei der vereinbarten Geldübergabe.

Er wollte eine Frau in die Falle locken und tappte selber in eine. Ein 47-jähriger Mann sitzt seit Montag in Untersuchungshaft, weil er einer Frau vorgaukelte, sie sei seine große Liebe, in Wirklichkeit aber nur an ihr Geld wollte. Die Mönchengladbacher Polizei konnte den Mann auf frischer Tat festnehmen.