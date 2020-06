Bei 28 Grad im Schatten : Polizei rettet Hund aus überhitztem Auto

Wie der Hund hier auf dem Bild des Tierschutzbundes war auch der Mischling in Mönchengladbach bei praller Sonne im Auto eingesperrt. Foto: Deustcher Tierschutzbund

Mönchengladbach Das Tier wirkte bereits apathisch, als die Beamten auf dem Parkplatz eines Mönchengladbacher Krankenhauses eintrafen. Sie schlugen deshalb eine Fahrzeugscheibe ein. Passanten hatten die Polizei zuvor alarmiert.

Passanten haben am Freitagmittag auf dem Parkplatz eines Mönchengladbacher Krankenhauses einen stark hechelnden Hund in einem Auto entdeckt. Der Wagen stand in der prallen Sonne – und das bei Außentemperaturen von 28 Grad Celsius. Die Zeugen alarmierten die Polizei, weil sie das Tier aus dem verschlossenen Fahrzeug nicht befreien konnten.