Hardterbroich-Pesch : Polizei nimmt Mann nach Pkw-Aufbrüchen fest

Nach der Festnahme eines Mannes, der in Mönchengladbach offenbar zahlreiche Autos aufbrach, sucht die Polizei Geschädigte. Foto: Michael Scholten

Hardterbroich-Pesch Eine aufmerksame Zeugin hatte den Dieb beobachtet. Er hantierte gerade an Autogriffen herum. Die alarmierte Polizei fand bei dem 39-Jährigen zahlreiche gestohlene Gegenstände.

Die Polizei hat am Dienstag einen Dieb festnehmen können. Zu verdanken ist dies einer aufmerksamen Zeugin. Sie hatte gegen 2.10 Uhr auf der Bungtstraße einen Mann beobachtet, der an parkenden Fahrzeugen vorbeiging, an den Türgriffen fühlte und hantierte. Ihre Beobachtung teilte die Zeugin sofort der Polizei mit.