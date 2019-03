Kokainfund in Mönchengladbach: Polizei nimmt Drogendealer bei Verkehrskontrolle fest

Mönchengladbach Ein 22-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft. Er war mit zwei Messern bewaffnet und ist vorbestraft.

Eine Verkehrskontrolle an der Bismarckstraße hat in der Nacht zu Donnerstag zu Festnahmen geführt. Ein Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft wegen des Verdachts des illegalen Drogenhandels. Der 22-Jährige war zudem bewaffnet.

Die Polizisten hatten den schwarzen Audi gegen 2.40 Uhr in der Innenstadt gestoppt. Im Wagen saßen ein 28-jähriger Fahrer, eine 21-jährige Frau als Beifahrerin und – auf dem Rücksitz – ein weiterer 22-jähriger Mann. Schon während der 22-Jährige nach seinen Ausweisdokumenten suchte, fiel einem der Beamten auf, dass der Mann eine Hülle mit einem langen Messer am Oberkörper trug. Zudem nahmen die Polizisten aus dem Fahrzeug Marihuana-Geruch wahr. Sie durchsuchten den Audi und die Insassen. Im Bereich der Rücksitze fanden sie mehrere Taschen mit verkaufsfertig-abgepackten Drogen. Insgesamt befanden sich in den Tütchen etwa 140 Gramm Kokain und knapp 300 Gramm Marihuana. Der 22-Jährige trug am Gürtel ein zweites Messer. In der Bauchtasche des 28-jährigen Fahrers entdeckten die Polizisten eine zweistellige Anzahl von SIM-Karten.