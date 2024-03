Festnahme in Mönchengladbach Polizei erwischt Autoknacker auf frischer Tat

An der Karl-Kämpf-Allee haben zivil gekleidete Polizeibeamte am Montag, 11. März, um 12.20 Uhr einen 35-Jährigen beim Diebstahl aus einem geparkten Auto beobachtet. Sie nahmen ihn daraufhin vorläufig fest. Ein Haftrichter ordnete nun Untersuchungshaft gegen den Mann an. Das teilte die Polizei mit.