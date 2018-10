Mönchengladbach: Polizei meldet fünf Einbrüche am Wochenende

Einbrüche in Mönchengladbach : Plötzlich stand der Einbrecher im Esszimmer

Die Polizei hatte am Wochenende mit Einbrechern viel zu tun. Foto: dpa

Mönchengladbach Die Polizei registrierte fünf Einbrüche am Wochenende. Betroffen waren die Stadtteile Rheindahlen, Odenkirchen, Wickrath und Windberg.

(angr) Fünf Einbrüche haben die Polizei bis zum Sonntagmorgen beschäftigt. In der Nacht von Freitag auf Samstag hebelten Unbekannte an der Straße Am Mühlentor in Rheindahlen die Eingangstür eines Geschäftes auf, durchsuchten die Räume und stahlen zumindest Geld, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anschließend wurde gewaltsam eine verschlossene Verbindungstür zu einem benachbarten Geschäft geöffnet und Schmuck entwendet.

Zwischen Freitag- und Samstagvormittag wurde in einen Bungalow an der Stettiner Straße in Odenkirchen eingebrochen. Die Täter gelangten durch einen Lichtschacht in das Objekt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Was gestohlen wurde, stand zunächst nicht fest.

Am Samstag gegen 12.10 Uhr hörte eine 28-jährige Hausbewohnerin an der Daimlerstraße in Wickrath verdächtige Geräusche und traf im Esszimmer plötzlich auf eine männliche Person. Diese war offensichtlich zuvor gewaltsam durch die Terrassentür eingedrungen. Die Frau schrie um Hilfe, woraufhin der Unbekannte sofort flüchtete. Die unmittelbar verständigte Polizei suchte mit einigen Streifenwagen nach der Person, die wie folgt beschrieben wird: zirka 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, Drei-Tage-Bart, dunkle Strickmütze.



Zwischen Donnerstag und Samstag wurde über ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung an der Severingstraße in Windberg eingebrochen. Dazu wurde eine Mülltonne als Steighilfe genutzt. Die Wohnung wurde komplett durchsucht und unter anderem Handtaschen gestohlen. Die Polizei rät, Türen und Fenster auch bei kurzer Abwesenheit zu verschließen.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 2.50 Uhr drückten Unbekannte die Glasschiebetüre einer Bäckerei an der Beecker Straße in Rheindahlen auf und durchsuchten die Räume. Ob etwas fehlt, ist unklar, die Täter fühlten sich vermutlich beobachtet und flüchteten. Es wurden zwei zirka 1,70 Meter große verdächtige Männer beobachtet, die schwarz gekleidet waren. Hinweise an die Polizei unter Tel. 02161 290.

