Drogenhandel in Mönchengladbach Polizei findet zufällig professionelle Cannabis-Plantage

Es ist bereits das dritte Mal in diesem Jahr, dass in Mönchengladbach zufällig Cannabis-Plantagen entdeckt wurden. Im Januar fanden Feuerwehrleute eine Plantage in einem Mehrfamilienhaus in Hardterbroich-Pesch, nachdem sie wegen eines Wasserschadens gerufen worden waren. Im November wurden Plantagen bei einem Großbrand in Holt entdeckt.