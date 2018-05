Mönchengladbach : Polizei findet Cannabis-Plantage in Mehrfamilienhaus

Die Polizei hat in einem Mehrfamilienhaus eine Cannabis-Plantage gefunden (Archivbild). Foto: mycola / Shutterstock.com

Mönchengladbach Nach einem Tipp hat die Polizei am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in Eicken eine Cannabis-Plantage entdeckt. Der Besitzer kommt aus Viersen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Mittwoch hat die Kriminalpolizei in einem Haus in Eicken eine Cannabis-Plantage entdeckt. Nachdem Hinweise auf einen illegalen Cannabis-Anbau eingegangen waren, durchsuchten Ermittler die Räumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses auf der Gneisenaustraße, teilte die Polizei mit.

Die Beamten stellten dort tatsächlich einen professionell betriebenen Anbau von Cannabispflanzen fest. Die gesamte Anlage wurde sichergestellt. Der Betreiber war nicht vor Ort. Er stellte sich am Donnerstag bei der Polizei. Der 54-jährige Beschuldigte wohnt im Raum Viersen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Anbaus von Cannabis und Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen eingeleitet.

(eler)