Kontrollen in Mönchengladbach : Polizei erwischt zwei alkoholisierte E-Scooter-Fahrer

Kontrollen in Mönchengladbach

Mönchengladbach Beide Frauen haben jetzt eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss. Eine 19-Jährige muss jetzt auch um ihre Fahrerlaubnis bangen, da sie noch in der Probezeit ist.

Obwohl die Polizei schon mehrfach darauf hingewiesen hat, dass für die Fahrer von E-Scootern dieselben Promillegrenzen gelten wie zum Beispiel für Autofahrer, hat es wieder zwei erwischt. Am Samstag um 3 Uhr fiel Beamten am Alten Markt eine E-Scooter-Fahrerin auf, weil sie verbotswidrig auf dem Gehweg unterwegs war. Zudem beschleunigte sie den E-Roller, obwohl sehr viele Menschen auf dem Bürgersteig unterwegs waren. Die Polizisten kontrollierten die 24-jährige Fahrerin und hatten sofort den Eindruck, dass sie nicht unerheblich alkoholisiert war. Dies bestätigte der Vortest. Eine Blutprobe wurde genommen, zudem gab es eine Strafanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Fast zur selben Zeit, um 3.10 Uhr, führten weitere Polizeibeamte gezielte Verkehrskontrollen durch und hielten ebenfalls eine E-Scooter-Fahrerin an. Diese war aus Richtung Altstadt in Richtung Berliner Platz unterwegs. Da die Polizisten Alkoholgeruch wahrnahmen, musste auch sie einen Vortest machen. Das Ergebnis sprach für eine deutliche Alkoholisierung, so dass der 19-jährigen Fahrerin eine Blutprobe entnommen wurde. Wegen der Strafanzeige muss die junge Frau aufgrund ihrer Probezeit auch um ihre Fahrerlaubnis bangen.