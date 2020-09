Nach dubiose Verfolgungsfahrt : Polizei Mönchengladbach ermittelt wegen versuchten Mordes

Mönchengladbach Zwei Autos lieferten sich am Donnerstagabend eine extreme Verfolgungsjagd. Dabei rammten sie sich immer wieder gegenseitig. Am Ende soll einer der Autofahrer versucht haben, den anderen zu überfahren.

Zwei Fahrzeuge hätten sich am späten Donnerstagabend verfolgt und dabei immer wieder gerammt, teilte die Polizei am Freitag mit. Zwischenzeitlich hatte die Polizei wegen des Rennens sogar Großalarm ausgelöst, weil sie eine Amokfahrt mitten in der Stadt nicht ausschließen konnte. Bei der Verfolgungsfahrt wurde auch ein unbeteiligter Radfahrer verletzt, sechs geparkte Autos wurden beschädigt.