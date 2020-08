Vorwurf: Fahrlässige Brandstiftung : Polizei ermittelt nach Lkw-Brand auf der A 61

Mönchengladbach Eine Zeugin hatte der Polizei berichtet, dass aus einem fahrenden BMW eine noch glühende Zigarettenkippe auf den mit Stroh beladenen Hänger geworfen wurde. Der Lkw war daraufhin in Flammen aufgegangen. Stundenlang hatte die Autobahn gesperrt werden müssen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 49-jähriger Mann aus den Niederlanden am Dienstag gegen 13.40 Uhr mit einem Lkw samt Anhänger auf der Autobahn 61 in Fahrtrichtung Venlo unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Wickrath und Rheydt wurde – laut Aussage der Zeugin – aus einem schwarzen BMW von einem Beifahrer eine noch glühende Zigarette geworfen, die auf dem mit Stroh beladenen Lkw-Anhänger landete und sich dort in einem Netz verfing. Das Fahrzeuggespann geriet daraufhin in Brand. Die Zeugin machte den Lkw-Fahrer auf die Gefahrensituation aufmerksam, der daraufhin Lkw und Anhänger auf den Seitenstreifen lenkte. Der niederländische Fahrer versuchte noch, den Anhänger abzukuppeln, um eine Ausdehnung des Brandes zu verhindern. Dies gelang ihm jedoch nicht mehr, weil die Hitzeentwicklung zu groß war.