Feuer am Neujahrsabend : Polizei ermittelt nach Brandstiftung in Mönchengladbach

Polizei ermittelt nach Brandstiftung in Mönchengladbach

Feuer am Neujahrsabend

Mönchengladbach Spaziergänger hatten das Feuer entdeckt und schnell gehandelt. Die Polizei geht mittlerweile davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde.

Am Neujahrsabend ist es gegen 19 Uhr zu einem Brand in einem Garten an der Trompeter Allee gekommen. Das hatte die Feuerwehr bereits berichtet. Jetzt hat die Polizei mitgeteilt, dass man nach ersten Ermittlungen davon ausgeht, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde.