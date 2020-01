Einsatz wegen Einbruchsverdacht : Polizei findet Handgranate bei 85-Jährigem in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ein ungewöhnlicher Fund für die Beamten der Polizei: Ein älterer Mann hatte sie gerufen, weil er einen Einbruch in der eigenen Wohnung vermutete. Dann erzählte er von einer Handgranate.

Ein 85-jähriger Mann hat am Montag Polizisten eine Handgranate übergeben wollen, die er seit Jahren in der Wohnung hatte. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Rentner die Beamten wegen des Verdachts eines Einbruchs in seine Wohnung an der Hindenburgstraße gerufen.