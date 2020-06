Streit über Äußerungen im Internet : Polizei Mönchengladbach beendet Schlägerei unter Großfamilien

Die Polizei war nach den Vorkommnissen vom Vorabend am Samstag mit starken Kräften an der Künkelstraße im Einsatz. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Am Freitag hat es eine Prügelei zweier Großfamilien am Europaplatz gegeben. Am Samstagabend nach einem erneuten Treffen beider Gruppen eskalierte die Lage innerhalb einer Familie erneut.

Nach einer Prügelei in einer Großfamilie an der Künkelstraße in Eicken hat die Polizei am Samstagabend elf Beteiligte in Gewahrsam genommen. Anlass war ein Streit zweier Großfamilien vom Freitagabend am Hauptbahnhof, dem am Samstag ein weiteres Treffen an der Künkelstraße folgte. In beiden Fällen war die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Schwerverletzte gab es nicht, über Leichtverletzte gab es am Sonntag zunächst keine Erkenntnisse. Wie Polizeisprecherin Cornelia Weber mitteilte, werden die Hintergründe derzeit noch ermittelt.

Nach Informationen unserer Redaktion handelte sich dabei nicht um Ausschreitungen wie zuletzt in Stuttgart, als „Partyvolk“ randaliert hatte und auch gegen die Polizei vorgegangen war. Vielmehr soll es sich um eine politische Auseinandersetzung gehandelt haben. Die beiden Mönchengladbacher Großfamilien libanesischer und syrischer Herkunft sollen am Freitagabend an der Humboldtstraße und am Europaplatz über Äußerungen in sozialen Netzwerken im Zusammenhang mit dem Krieg in Syrien und dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad in Streit geraten sein. Die Polizei beendete die Auseinandersetzung der rund 40 Beteiligten und machte Gefährderansprachen.