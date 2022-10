Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei : Brand in Tiefgarage Kapuzinerplatz in Mönchengladbach

Foto: bauch, jana (jaba) 10 Bilder So läuft der Einsatz nach dem Pkw-Brand in der Tiefgarage Kapuzinerplatz

Update Mönchengladbach Feuerwehr und Polizei sind aktuell mit einem Großaufgebot in der Gladbacher Altstadt im Einsatz. In der Tiefgarage unter der Markthalle ist ein Feuer ausgebrochen. Was dazu bisher bekannt ist.

Mehrere Autos in der Tiefgarage unter dem Kapuzinerplatz in Mönchengladbach haben gebrannt und so einen Großeinsatz ausgelöst. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilt, haben Zeugen am Mittwochnachmittag, 26. Oktober 2022, ein „Brandereignis in der Tiefgarage“ gemeldet. Mindestens ein Pkw soll gebrannt haben. Polizei und Feuerwehr sind mit vielen Kräften vor Ort. Ein Feuerwehrsprecher bestätigt auf Anfrage, dass gleich mehrere Fahrzeuge in Flammen standen.

Der Notruf bei der Feuerwehr geht gegen 16.13 Uhr ein. Dann ertönt in Gladbach ein Martinshorn nach dem anderen. Viele Fahrzeuge von Feuerwehr und Polizei machen sich auf in Richtung Kapuzinerplatz. Die Polizisten sperren den Einsatzort mit Autos und Flatterband ab. Die Feuerwehrmänner gehen unter Atemschutz in die Tiefgarage, die direkt unter dem Kapuzinerplatz und der angrenzenden Markthalle liegt. Wenn Fahrzeuge brennen, sei das hochtoxisch, erklärt ein Sprecher der Feuerwehr. Deshalb tragen die Einsatzkräfte bei der Brandbekämpfung eine entsprechende Vollmontur. Eine Gefahr für die Anwohner sei indes nicht von den brennenden Pkw ausgegangen, so der Sprecher.

Vor Ort zeigt sich, dass der Rauch über die Lüftungsanlagen ins Freie gelangt. Sowohl aus den Schächten, die auf das Dach des Tiefgaragen-Eingangs für Fußgänger am Alten Markt führen, als auch aus den Belüftungsschächten am Kapuzinerplatz steigt grauer Qualm nach oben. Der Gestank ist schon von Weitem zu riechen – am Kapuzinerplatz aber besonders intensiv.

Der Brand selbst ist laut Feuerwehrsprecher gegen 18.15 Uhr gelöscht. Damit ist der Einsatz aber noch lange nicht beendet. Es finden Nachlöscharbeiten statt. Dafür müssen einzelne Fahrzeuge nach draußen gebracht werden. Folglich ist die Sperrung erst am frühen Abend aufgehoben.

Diese reicht weit um den Kapuzinerplatz und die darunterliegende Tiefgarage herum. Die Einfahrt zu dem unterirdischen Parkplatz liegt an der Viersener Straße neben dem Haus Zoar. Der Abschnitt davor – also die Viersener Straße zwischen Kaiserstraße und Regentenstraße – ist für Fahrzeuge gesperrt. Der Gehweg auf der zur Tiefgaragen-Einfahrt gelegenen Seite ebenfalls. Auch Teile des Alten Markts sowie die Straße „Alter Markt“ und die Sandrastraße sind gesperrt, ebenso die Kapuzinerstraße samt Kapuzinerplatz.

An der Absperrung erkundigen sich Menschen, warum sie nicht durchkommen. Eine Frau sagt, sie habe ihr Auto in der Tiefgarage stehen. Die Polizistin verweist an eine Sammelstelle am Alten Markt. Dort würden die Personalien aufgenommen und die Betroffenen möglichst zeitnah informiert. Wie viele Autos gebrannt haben und welche Fahrzeuge betroffen sind, könne sie nicht sagen.

Der Einsatz dauert an. Die Sperrungen werden um 19 Uhr zwar wieder aufgehoben. Das gilt aber nicht für die Tiefgarage selber. Sie bleibt auch weiterhin gesperrt. Dass sich niemand in den gefährlichen Bereich begibt, dafür sorgt die Polizei, die über Nacht vor Ort bleiben wird. Sie wird auch mit den Brandermittlungen beginnen, sobald die Garage rauchfrei ist. Wie eine Polizeisprecherin sagt, werde ebenfalls kontrolliert, ob die neue Markthalle oder das Fundament darunter Schaden genommen haben.

