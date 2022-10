Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei : Brand in Tiefgarage Kapuzinerplatz in Mönchengladbach

Foto: bauch, jana (jaba) 10 Bilder So läuft der Einsatz nach dem Pkw-Brand in der Tiefgarage Kapuzinerplatz

Mönchengladbach Feuerwehr und Polizei sind aktuell mit einem Großaufgebot in der Gladbacher Altstadt im Einsatz. In einer Tiefgarage soll ein Feuer ausgebrochen sein. Was dazu bisher bekannt ist.

Mehrere Autos in der Tiefgarage Kapuzinerplatz in Mönchengladbach haben gebrannt und damit einen Großeinsatz ausgelöst. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilt, haben Zeugen am Mittwochnachmittag, 26. Oktober 2022, ein „Brandereignis in der Tiefgarage“ gemeldet. Mindestens ein Pkw soll gebrannt haben. Polizei und Feuerwehr sind mit vielen Kräften vor Ort. Ein Feuerwehrsprecher bestätigt auf Anfrage, dass gleich mehrere Fahrzeuge in Flammen standen.

