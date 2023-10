An Kreuzung in Mönchengladbach 56-Jährige bei Abbiegeunfall schwer verletzt

Demnach ereignet sich der Abbiegeunfall am Samstag, 28. Oktober, gegen 21.40 Uhr. Laut Zeugenangaben war der Autofahrer aus der Hofstraße gekommen und aus seiner Sicht nach links in die Rheydter Straße abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin, die gerade an der Fußgängerampel die Straße überquerte.