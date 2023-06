Einsatz in Mönchengladbach 16-jähriger Rollerfahrer flüchtet vor Polizei

In Odenkirchen hat die Polizei am Sonntagmorgen um 4.05 Uhr nach eigenen Angaben einen 16-jährigen Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen. Er soll ohne Versicherungskennzeichen und mit ausgeschaltetem Licht auf der Straße unterwegs gewesen sein. Der Roller fiel den Beamten an der Talstraße auf. Das Streifenteam folgte deswegen dem Jugendlichen und signalisierte ihm anzuhalten. Das ignorierte der 16-Jährige jedoch und setzte seine Fahrt fort. In der Nähe des Odenkirchener Marktplatzes sprang der Jugendliche von dem Roller herunter und versuchte anschließend, den Polizisten zu Fuß zu entkommen. Bei seiner Flucht warf er einen Gegenstand weg.