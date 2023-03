Unfall in Odenkirchen Radfahrer angefahren und dann geflüchtet

Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle. Wie die Polizei mitteilte, werden nun Zeugen gesucht. Nach eigenen Angaben fuhr der 32-Jährige gegen 8 Uhr die Rostocker Straße in Richtung Güdderath entlang. An der Verkehrsinsel im Bereich der L19 habe er aufgrund des Querverkehrs angehalten. Kurz darauf habe eine Autofahrerin auf Höhe der Verkehrsinsel angehalten. Die Frau sei auf der L19 in Richtung Kölner Straße unterwegs gewesen und habe ihn die Straße überqueren lassen wollen. Hinter der Autofahrerin habe auch ein Lastwagenfahrer angehalten. Er sei daraufhin mit dem Fahrrad geradeaus über die L19 in Richtung Güdderath losgefahren. Kurz hinter dem Auto der Fahrerin sei es dann zu einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer gekommen. Dieser sei auf dem Linksabbiegerstreifen an den wartenden Fahrzeugen vorbeigefahren, um links in die Rostocker Straße abzubiegen. Durch den Zusammenprall sei er gestürzt, und der Autofahrer habe seine Fahrt in Richtung Güdderath ohne anzuhalten fortgesetzt. Die Autofahrerin sei dann ausgestiegen und habe ihm aufgeholfen. Anschließend habe er die Polizei verständigt. Rettungskräfte brachten den 32-Jährigen zur ambulanten Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Fahndung der Polizei nach dem Autofahrer verlief negativ.