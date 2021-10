Versuchtes Tötungsdelikt in Mönchengladbach : Obdachloser im Schlaf lebensbedrohlich verletzt

Mönchengladbach Die Polizei schließt ein versuchtes Tötungsdelikt nicht aus. Der Mann ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit der lebensbedrohlichen Verletzung in der Brust aufgewacht.

Am Wochenende ist ein schlafender Obdachloser mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Das melden die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und die Polizei Mönchengladbach am Montagnachmittag in einer gemeinsamen Presseerklärung. Mittlerweile sei der 51-Jährige außer Lebensgefahr. Da die Polizei ein versuchtes Tötungsdelikt nicht ausschließt, ist eine Mordkommission eingerichtet worden.

Nach Angaben der Polizei hat das 51-jährige Opfer mit zwei weiteren Personen an der Hindenburgstraße in einem Hauseingang gegenüber vom Einkaufszentrum Minto geschlafen. Am Sonntag gegen 3.30 Uhr ist er mit starken Schmerzen in der Brust wach geworden und bemerkte, dass er dort eine blutende Wunde hatte. Es wurden Rettungskräfte hinzugerufen, die den Mann vor Ort behandelten. Dabei stellten sie eine Verletzung am Oberkörper fest, die mit einem spitzen Gegenstand beigebracht worden sein musste. Die Verletzung sei lebensgefährlich gewesen, so die Polizei.