Mönchengladbach und Neuss : Polizei schnappt falsche Spendensammler

Kaarst/Mönchengladbach Für die weiteren Ermittlungen werden auch mögliche Opfer aus Mönchengladbach gesucht.

Am Samstagnachmittag hatte die Polizei im Rhein-Kreis Neuss von mehreren Zeugen Hinweise erhalten, dass sich verdächtige Personen auf dem Parkplatz eines Discounters in Kaarst aufhielten. Sie berichteten von zwei jungen Männern und einer jungen Frau, die mit Klemmbrettern ausgestattet Spenden sammelten. Bei der Überprüfung des Trios, zwei junge Männer im Alter von 14 und 20 Jahren sowie einer 17-jährigen Jugendlichen, stellten die Beamten ein Klemmbrett und auch eine Liste sicher, auf der in handschriftlicher Form ein Spendenaufruf eines Landesverbandes für Bedürftige formuliert war. Recherchen der Polizei ergaben, dass dieser Verband nicht existent ist.