Mönchengladbach: Nach Leichenfund - Rechte planen 18 Uhr Trauermarsch

Mönchengladbach Nach dem rätselhaften Leichenfund am Museum Abteiberg in Mönchengladbach haben Hooligans und Neonazis zu einem Trauermarsch aufgerufen. Die Polizei geht von 500 Teilnehmern aus. Oberbürgermeister Reiners zeigt sich besorgt.

Bei dem Toten, der am Mittwochabend mit zahlreichen Stichverletzungen in der Nähe vom Museum Abteiberg gefunden wurde, soll es sich um Marcel K. aus Bremen handeln, einem bekannten Hooligan. Er soll sich in der rechten Szene bewegt haben und Mitbegründer der Bewegung „Hooligans gegen Salafisten“ sein. Der Leichnam des 32-Jährigen war am Mittwoch, am frühen Abend, von einem Passanten in einer Blutlache gefunden worden. Eine Mordkommission unter der Leitung des Chefermittlers Ingo Thiel ist eingerichtet. Am Donnerstag soll eine Obduktion Näheres zur genauen Todesursache ergeben. Vor 14 Uhr würden aber keine Ergebnisse erwartet, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage unserer Redaktion.