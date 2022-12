Gladbach Zwei Männer in der Gladbacher Altstadt angegriffen

(RP) Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag an der Waldhausener Straße einen 33-Jährigen und 28-Jährigen angegriffen und verletzt. Das teilte die Polizei mit. Gegen 3 Uhr machte der 33-Jährige eine Polizeistreife auf sich aufmerksam. Er gab an, dass kurz zuvor vier bis sechs Männer ihn und einen Freund angegriffen und verletzt hätten. Man habe zuvor in einem Laden etwas zu Essen gekauft. Vor der Tür sei dann die Gruppe auf sie zugekommen. Im Verlauf des Gesprächs sei es dann zu Streit und zu einer Schubserei gekommen. Als er habe schlichten wollen, sei er zu Boden gebracht und mehrfach getreten worden. Danach seien die Männer geflüchtet. Eine Fahndung blieb ohne Erfolg. Hinweise an Tel. 02161 290.