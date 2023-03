Nach Razzia im Großraum Köln Mutmaßlicher „Kaufland“-Automatensprenger festgenommen

Die Kölner Polizei und die bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf angesiedelte Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten haben bei einer Razzia in Niederkassel-Mondorf, Köln und Bonn einen 47-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, mit seinen Komplizen mehrere Geldautomaten gesprengt zu haben. Zu den ihm vorgeworfenen Taten gehört auch die Geldautomatensprengung in der Nacht zum 2. Mai 2022 im Mönchengladbacher Supermarkt „Kaufland“ an der Aachener Straße. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.